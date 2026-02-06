Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:20
        Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

