Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

