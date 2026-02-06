Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmiyor.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        33 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs güven timlerinden kaçamadı
        33 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs güven timlerinden kaçamadı
        Kayseri'de hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakaland...
        Kayseri'de hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakaland...
        Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
        Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
        MEGA'dan yeni hamle: artık borçlar tek tıkla sorgulanıyor
        MEGA'dan yeni hamle: artık borçlar tek tıkla sorgulanıyor
        Melikgazi Basketbol 2 haftalık hasreti sonlandırmak istiyor
        Melikgazi Basketbol 2 haftalık hasreti sonlandırmak istiyor
        Kayseri'de akredite olan arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı
        Kayseri'de akredite olan arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı