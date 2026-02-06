Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmiyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.