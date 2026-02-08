Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Güler Çarman'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Güler Çarman'ın cenazesi toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden 89 yaşındaki Çarman'ın cenazesi, yakınları tarafından Talas ilçesindeki İsmail Yapıcı Camisi'ne getirildi.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, burada taziyeleri kabul etti.

        Çarman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cemil Baba Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Çarman'ın yakınları ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, il protokolü, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç'ın kayınvalidesi toprağa verildi
        Başkan Büyükkılıç'ın kayınvalidesi toprağa verildi
        Kayseri Şehit Aileleri Derneği'nde genel kurul başladı Başkan Ali Yavuz: "S...
        Kayseri Şehit Aileleri Derneği'nde genel kurul başladı Başkan Ali Yavuz: "S...
        Büyükşehirin çevreci ve kazanımcı atık yönetimi, araştırma makalesinde geni...
        Büyükşehirin çevreci ve kazanımcı atık yönetimi, araştırma makalesinde geni...
        Büyükşehir Bilişim Akademisi'nden öğretmenlere siber güvenlik eğitimi
        Büyükşehir Bilişim Akademisi'nden öğretmenlere siber güvenlik eğitimi
        Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu
        Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu
        Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu