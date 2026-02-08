Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin genel kurulu yapıldı

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Yavuz yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin genel kurulu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Yavuz yeniden seçildi.


        Gültepe Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda, 2 liste ile seçime gidildi.


        Seçim sonunda 164 oy alan mevcut başkan Yavuz yeniden seçildi.


        Diğer aday Mehmet Öztürk ise 127 oy aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz

        Benzer Haberler

        Tomarza Belediyespor şampiyonu 3-1 mağlup yolladı
        Tomarza Belediyespor şampiyonu 3-1 mağlup yolladı
        TFF 3. Lig: Ağrı 1970 SK: 1 - Erciyes 38 FK: 2
        TFF 3. Lig: Ağrı 1970 SK: 1 - Erciyes 38 FK: 2
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te pistler hafta sonu kayakseverlerle doldu
        Erciyes'te pistler hafta sonu kayakseverlerle doldu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğu...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğu...