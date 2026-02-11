Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'den Gazze'ye yardım tırları gönderildi

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:00
        Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, battaniye, yorgan ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu tırlar dualarla uğurlandı.

        Uğurlamaya katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gazze'de yaşanan drama şahitlik ettiklerini, İsrail'in zulmü dolayısıyla 50 binin üzerinde insanın can verdiğini ve topraklarından olduğunu belirtti.

        Yardımların toplanıp Gazze'ye ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Gazze'yi unutmuyoruz, unutmak mümkün değil. 50 binin üzerinde şehidimizi, çocuğumuzu, kadın erkek, genç yaşlı birçok insanı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah, bir daha böyle keder vermesin. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu katliamlara maalesef devam ediyor. Dualarımızın yanında ilave desteklerimizin olması lazım. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle, mesai arkadaşlarımızla Gazze'ye daha önce yaptığımız gibi destek olmaya devam ediyoruz.


        Melikgazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde gece gündüz çalışarak bütün deprem bölgelerine yardımı yağdırmıştı, çalışmıştı. Şimdi de aynı şekilde Gazze'ye yardım tırları gönderiyoruz. Kardeşlerimizin yarasına az da olsa derman olmak için uğraşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma, İHH'ya, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

