Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

        Bölgede, kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler, yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        ECB Başkanı için 'istifa' iddiası
        ECB Başkanı için 'istifa' iddiası
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - 16 bin sporcuya ulaşılan ERVA Projesi ile gençler su...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - 16 bin sporcuya ulaşılan ERVA Projesi ile gençler su...
        Eniştesinin evini kurşunlayan şüpheli yakalandı
        Eniştesinin evini kurşunlayan şüpheli yakalandı
        Şiddetli rüzgar otomobili yan yatırdı
        Şiddetli rüzgar otomobili yan yatırdı
        Başkan Büyükkılıç'tan Yahyalı'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
        Başkan Büyükkılıç'tan Yahyalı'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
        Başkan Palancıoğlu'ndan Ramazan Ayı mesajı
        Başkan Palancıoğlu'ndan Ramazan Ayı mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan 'Ramazan-ı Şerif' mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan 'Ramazan-ı Şerif' mesajı