        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:24
        Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret etti.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

        Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Havalimanında tamamlanan yeni terminal binası ve havalimanının başmüdürlük statüsüne geçiş süreci ele alındı.

        Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri bunu hak ediyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

