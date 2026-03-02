Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 300 milyon liralık DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.



Büyükkılıç, geleceğini planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.



Projenin yarının Kayseri'sine de hizmet edeceğini belirten Büyükkılıç, "Şehrimizin batı girişinde yaşanan trafik yoğunluğunu kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin zamandan tasarruf ettiği, güvenle yolculuk yaptığı bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Bu önemli projeyi en kısa sürede tamamlayarak Kayseri'mize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



