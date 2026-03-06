Canlı
        Çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan Yeşilay sayesinde kurtuldu

        Çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan Yeşilay sayesinde kurtuldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de arkadaş ortamından etkilenip 14 yaşında uyuşturucuya, 7 yıl önce de sentetik uyuşturucuyu başlayan 42 yaşındaki E.D, bağımlılıktan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:23
        Çocuk yaşta arkadaş ortamından etkilenerek uyuşturucu madde kullanmaya başlayan 3 çocuk babası E.D, zaman zaman bırakmaya çalıştığı alışkanlığına 35 yaşında sentetik uyuşturucuyu da ekledi.

        Bağımlılıkla beraber hayatında maddi ve manevi zorluklar yaşamaya başlayan E.D, hayal kırıklığı yaşayan ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi.

        İlk başta tedavi amaçlı gittiği merkezlerden istediği sonucu alamayınca başvurduğu Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bir dönem destek alan E.D, daha sonra Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay süren tedavi sonucunda bağımlılıktan tamamen kurtularak yeni bir hayata "merhaba" dedi.

        - "Bir kereden bir şey olmaz, sen de kullan.' dediler"

        E.D, AA muhabirine, arkadaş ortamında tanıştığı uyuşturucu ile bağımlı hale geldiğini söyledi.

        Uyuşturucuyla beraber hayatının hep kötüye gittiğini belirten E.D, şöyle konuştu:

        "14 yaşında esrara başladım. Askere gidene kadar belli bir dönem onu içtim. Sentetik uyuşturucuyla da 7 sene önce tanıştım. Bir arkadaş ortamında herkes kullanıyordu, 'Bir kereden bir şey olmaz, sen de kullan.' dediler. Bir kereden her şey oldu, başımıza her şey geldi. Sonrasında hayatımda bir felaket oldu, her şeyimi kaybettim. İşimi, çevremi, paramı kaybettim. Ailemle iletişimim hiç kalmamıştı. Hep zaten dışarıdaydım. Kimisi evinde oturur ama ben bunu kullandıktan sonra hep dışarıdaydım, eve gelmiyordum. Param kalmadığı zamanlarda da arkadaşlarımdan borç, ailemden para istiyordum. Zaman geçtikçe her şey daha da kötüye gitti."

        - "Bir aydır kullanmıyorum"

        E.D, zaman zaman uyuşturucuyu bırakmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etti.

        Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin kendisine yeni bir hayat sunduğunu vurgulayan E.D, şunları kaydetti:

        "İlk önce ailem, eşim, annem ve çocuklarım buraya gelmemi istedi ve geldim. Sonrasında rehabilitasyon merkeziyle tanıştım. Buraya gelene kadar maddeyi bırakacağım hiç aklıma bile gelmezdi ama geldikten sonra benim için her şey değişti. Buradaki insanların yardımıyla ve biraz kendi sabrımla bu günlere geldim. 6 aylık tedavi sürecim çok iyi geçti. Hocalarımız çok iyi, insana çok iyi davranıyorlar. Bir aydır kullanmıyorum. Öncesinde ailemle bağım hiç kalmamıştı. Tedavi olduktan sonra evimdeyim, ailem mutlu, ben mutluyum. O dönemler çok felaket geçti ama şimdi çok iyiyim. Ailemle aram düzeldi. İnşallah yakında bir işe başlayacağım. Her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çok kez denedim ama bırakamadım. Ne zaman ki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim, bu başarıyı elde ettim. Maddeyi burada yendim. Burası olmasa başaramazdım diye düşünüyorum."

        - "İlk başta yaşayan ölü gibiydi"

        Eşi F.D. ise Yeşilay sayesinde ailece yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

        Zor bir süreci başarıyla tamamladıklarını aktaran F.D, "Annesiyle 3-4 senedir uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Temmuz ayında buraya geldik. Çok şükür eşimin sabrıyla yendik. 6 aylık tedavisini tamamladı ve bambaşka bir insan oldu. İlk başta yaşayan ölü gibiydi. Kendine geldi, gülmeye başladı, çocuklarıyla ilgilenmeye başladı, evimizle ilgilendi. En baştan, sıfırdan hayata tekrardan başladı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

