Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'daki yardımlarını artırarak sürdürüyor

        TUNAHAN AKGÜN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya yaptıkları yardımların son 5 yılda ciddi şekilde arttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'daki yardımlarını artırarak sürdürüyor

        TUNAHAN AKGÜN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya yaptıkları yardımların son 5 yılda ciddi şekilde arttığını söyledi.

        Kardaş, ramazan organizasyonu kapsamında geldiği Tanzanya'da, AA muhabirine, vakfın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Tanzanya'da bu yıl Almanya ve Fransa'daki hayırsever Türklerin desteğiyle yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kardaş, sadece Tanzanya'da 4 bin gıda paketi dağıttıklarını belirtti.

        Türkiye'nin Afrika kıtasında yardımlarını en fazla artırdığı ülkeler arasında Tanzanya'nın da olduğunu vurgulayan Kardaş, şöyle konuştu:

        "TDV olarak bugüne kadar Tanzanya'da ramazan ve kurban dönemlerinde yardımlar gerçekleştiriyoruz. Burada çok fazla hisse kurban dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bunun yanında ekiplerimiz ramazanda çeşitli yardımların dağıtımını yapıyor. Aynı zamanda Tanzanya'da birçok eğitim yardımlarımız var, birçok okulu destekliyoruz. Desteklediğimiz ve bize ait yetimhaneler var. Bunların yanında çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Tanzanya'da 8 bin Mushaf dağıttık. Ramazan içerisinde 1000 Kur'an-ı Kerim daha dağıtacağız. Bunların yanında Tanzanya'da şu ana kadar açılmış 133 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz var. Üçünün yapımı da devam ediyor."

        - "Hem eğitim hem de kalkınma faaliyetlerimiz devam ediyor"

        Tanzanya'nın Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğuna değinen Kardaş, Türkiye'de son yıllarda Afrika'ya karşı algıda olumlu yönde bir değişimin olduğuna işaret etti.

        Kardaş, Türkiye'deki insanların Afrika'yı sevdiğini ve benimsediğini kaydederek, TDV olarak hayırseverlerin yardım taleplerine yetişmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

        Tanzanya'da hem eğitim hem de kalkınma hamleleri yaptıklarını anlatan Kardaş, "Tanzanya'da kalkınma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Buranın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız var. İnsanlarımız bu fakirlik içerisinde nasıl zenginleşebilir, sürekli yardıma muhtaç halde kalmasınlar, kendilerini kalkındırabilecek güce erişebilsinler diye hem eğitim hem de kalkınma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

        - "Türkiye ile Tanzanya arasında ciddi bir kardeşlik ilişkisi var"

        Kardaş, vakfın yardım çalışmalarının Türkiye ile Tanzanya arasında gönül köprüsü kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız yardım çalışmalarında Türkiye'de vakfın burslarıyla okuyup mezun ettiğimiz öğrencilerimiz Tanzanya'da iş sahibi olmuşlar ve bizlere hizmet veriyorlar. Böylece Türkiye ile Tanzanya arasında sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel bir bağ da olmuş oluyor. Türkiye ile Tanzanya arasında ciddi bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye'yi duyan Tanzanyalılar farklı bir neşeli hale bürünüyor. Türkiye'den ciddi beklentileri var. TDV'nin Tanzanya'ya yaptığı yardımlar son 5 yılda ciddi şekilde arttı. Sadece vakıf değil, sahada farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da karşılaştık. Onlar da yardımlarını yapıyor. Türkiye ve Tanzanya arasında büyük bir kardeşlik köprüsü kuruluyor ve bu köprü her geçen gün büyüyor."

        Kardaş, Türk iş insanlarının Tanzanya'da eğitim ve altyapı anlamında önemli projeler gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor

        Benzer Haberler

        Çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan Yeşilay sayesinde kurtuldu
        Çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan Yeşilay sayesinde kurtuldu
        Kayseri'de 27 yıldır evli çift, üniversitede sıra arkadaşı oldu
        Kayseri'de 27 yıldır evli çift, üniversitede sıra arkadaşı oldu
        Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
        Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
        Özcan, "Şehrimiz için bir araya gelmeye razıyız" Yeniden Refah Partisi İl B...
        Özcan, "Şehrimiz için bir araya gelmeye razıyız" Yeniden Refah Partisi İl B...
        Kayseri'de ramazanın vazgeçilmezi sucuk içi, iftar sofralarını süslüyor
        Kayseri'de ramazanın vazgeçilmezi sucuk içi, iftar sofralarını süslüyor
        Kayserili pasta şefi Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırdı
        Kayserili pasta şefi Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırdı