Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'daki yardımlarını artırarak sürdürüyor

TUNAHAN AKGÜN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya yaptıkları yardımların son 5 yılda ciddi şekilde arttığını söyledi.



Kardaş, ramazan organizasyonu kapsamında geldiği Tanzanya'da, AA muhabirine, vakfın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.



Tanzanya'da bu yıl Almanya ve Fransa'daki hayırsever Türklerin desteğiyle yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kardaş, sadece Tanzanya'da 4 bin gıda paketi dağıttıklarını belirtti.



Türkiye'nin Afrika kıtasında yardımlarını en fazla artırdığı ülkeler arasında Tanzanya'nın da olduğunu vurgulayan Kardaş, şöyle konuştu:



"TDV olarak bugüne kadar Tanzanya'da ramazan ve kurban dönemlerinde yardımlar gerçekleştiriyoruz. Burada çok fazla hisse kurban dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bunun yanında ekiplerimiz ramazanda çeşitli yardımların dağıtımını yapıyor. Aynı zamanda Tanzanya'da birçok eğitim yardımlarımız var, birçok okulu destekliyoruz. Desteklediğimiz ve bize ait yetimhaneler var. Bunların yanında çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Tanzanya'da 8 bin Mushaf dağıttık. Ramazan içerisinde 1000 Kur'an-ı Kerim daha dağıtacağız. Bunların yanında Tanzanya'da şu ana kadar açılmış 133 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz var. Üçünün yapımı da devam ediyor."



- "Hem eğitim hem de kalkınma faaliyetlerimiz devam ediyor"



Tanzanya'nın Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğuna değinen Kardaş, Türkiye'de son yıllarda Afrika'ya karşı algıda olumlu yönde bir değişimin olduğuna işaret etti.



Kardaş, Türkiye'deki insanların Afrika'yı sevdiğini ve benimsediğini kaydederek, TDV olarak hayırseverlerin yardım taleplerine yetişmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.



Tanzanya'da hem eğitim hem de kalkınma hamleleri yaptıklarını anlatan Kardaş, "Tanzanya'da kalkınma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Buranın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız var. İnsanlarımız bu fakirlik içerisinde nasıl zenginleşebilir, sürekli yardıma muhtaç halde kalmasınlar, kendilerini kalkındırabilecek güce erişebilsinler diye hem eğitim hem de kalkınma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.



- "Türkiye ile Tanzanya arasında ciddi bir kardeşlik ilişkisi var"



Kardaş, vakfın yardım çalışmalarının Türkiye ile Tanzanya arasında gönül köprüsü kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Yaptığımız yardım çalışmalarında Türkiye'de vakfın burslarıyla okuyup mezun ettiğimiz öğrencilerimiz Tanzanya'da iş sahibi olmuşlar ve bizlere hizmet veriyorlar. Böylece Türkiye ile Tanzanya arasında sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel bir bağ da olmuş oluyor. Türkiye ile Tanzanya arasında ciddi bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye'yi duyan Tanzanyalılar farklı bir neşeli hale bürünüyor. Türkiye'den ciddi beklentileri var. TDV'nin Tanzanya'ya yaptığı yardımlar son 5 yılda ciddi şekilde arttı. Sadece vakıf değil, sahada farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da karşılaştık. Onlar da yardımlarını yapıyor. Türkiye ve Tanzanya arasında büyük bir kardeşlik köprüsü kuruluyor ve bu köprü her geçen gün büyüyor."



Kardaş, Türk iş insanlarının Tanzanya'da eğitim ve altyapı anlamında önemli projeler gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.

