Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Yeşilay Kayseri Şubesi, çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi

        Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Kayseri Şubesi, çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi

        Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.


        Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilay gönüllüleri minik öğrencilerle bir araya gelerek oyun oynadı, sohbet etti ve eğitici aktiviteler eşliğinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini anlattı.

        Etkinliklerde çocukların yaş gruplarına uygun yöntemler kullanılarak erken yaşta bilinç oluşturmanın ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmanın önemi vurgulandı.

        Eğlenceli ve öğretici içeriklerle gerçekleştirilen programlarda, çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık kazanması amaçlandı.

        Yeşilay Şube Başkanı Mustafa Demir, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini kapsayan uzun soluklu bir süreç olduğunu belirtti.

        Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca yetişkinlere yönelik bir çalışma olmadığını vurgulayan Demir, "Çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yeşilay Haftası vesilesiyle minik yavrularımızla bir araya gelerek sağlıklı alışkanlıkların önemini anlatıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli, güçlü ve bağımsız bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından hafta boyunca çocuklardan gençlere, ailelerden toplumun farklı kesimlerine kadar geniş bir kitleye yönelik farkındalık çalışmalarının süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Bilişim Akademisi'nde yeni dönem ön kayıtları başladı
        Bilişim Akademisi'nde yeni dönem ön kayıtları başladı
        Rektör Prof. Dr. Altun, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile iftar yaptı
        Rektör Prof. Dr. Altun, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile iftar yaptı
        Başkan Büyükkılıç: "Kadınlarımızla daha güçlü bir Kayseri"
        Başkan Büyükkılıç: "Kadınlarımızla daha güçlü bir Kayseri"
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Başkan Büyükkılıç, başkentteki hemşehrileri ile iftarda buluştu
        Başkan Büyükkılıç, başkentteki hemşehrileri ile iftarda buluştu
        Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı