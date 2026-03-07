Yeşilay Kayseri Şubesi, çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.





Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilay gönüllüleri minik öğrencilerle bir araya gelerek oyun oynadı, sohbet etti ve eğitici aktiviteler eşliğinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini anlattı.



Etkinliklerde çocukların yaş gruplarına uygun yöntemler kullanılarak erken yaşta bilinç oluşturmanın ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmanın önemi vurgulandı.



Eğlenceli ve öğretici içeriklerle gerçekleştirilen programlarda, çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık kazanması amaçlandı.



Yeşilay Şube Başkanı Mustafa Demir, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini kapsayan uzun soluklu bir süreç olduğunu belirtti.



Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca yetişkinlere yönelik bir çalışma olmadığını vurgulayan Demir, "Çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yeşilay Haftası vesilesiyle minik yavrularımızla bir araya gelerek sağlıklı alışkanlıkların önemini anlatıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli, güçlü ve bağımsız bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından hafta boyunca çocuklardan gençlere, ailelerden toplumun farklı kesimlerine kadar geniş bir kitleye yönelik farkındalık çalışmalarının süreceği kaydedildi.

