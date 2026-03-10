Canlı
        Haberleri

        Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 bin 581 aile ve çift adayına danışmanlık yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, geçen yıl 5 bin 581 aile ve evlenme sürecindeki çift adayına danışmanlık hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:03
        Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 bin 581 aile ve çift adayına danışmanlık yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, geçen yıl 5 bin 581 aile ve evlenme sürecindeki çift adayına danışmanlık hizmeti verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara ulaştı.

        Bu çerçevede merkez, geçen yıl aile ve evlenme sürecindeki çift adaylarından 5 bin 581 kişiye, bireysel psikolojik destek sağladı.

        Aile Akademisi, aileye yönelik bireysel danışmanlık, kurumsal eğitimler, seminerler, YKS ve LGS tercih günleri ile Sırdaşın Olayım projesi kapsamında sunulan hizmetlerle birlikte toplamda 14 bin 59 vatandaşa psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

