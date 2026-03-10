Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne ev sahipliği yapacak

        Kültürve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" 15-17 Mart'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:37
        Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Flamingo De Luxe Balo Salonu'nda saat 14.00'de kapılarını açacak sergi, ziyaretçilerini asırlar öncesine İslam tarihinin en kıymetli anlarına doğru manevi bir yolculuğa çıkaracak.

        Sergide, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Zıbın-ı Şerif'in yanı sıra, Peygamber Efendimizin kabr-i saadetinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı süsleyen, üzerindeki el işçiliği ve dualarla bezeli örtüler de yer alacak.

        Toplam 99 eserin yer alalacağı seçki, Esma'ül Hüsna'daki 99 güzel isme ithafen hazırlanmış özel bir koleksiyon olarak ziyaretçilere sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, bu tarihi randevunun tüm vatandaşlara ücretsiz olduğunu belirterek, genç, yaşlı herkesi bu manevi atmosferi solumaya ve tarihle bağ kurmaya davet etti.

