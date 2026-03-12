Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de dağcılar ve dernek üyeleri kan bağışı yaptı

        Kayseri'de dağcılar ve farklı dernek üyeleri, iftar sonrası kanser hastası çocuklar için bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de dağcılar ve dernek üyeleri kan bağışı yaptı

        Kayseri'de dağcılar ve farklı dernek üyeleri, iftar sonrası kanser hastası çocuklar için bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

        Kent merkezi ile ilçelerden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne gelen Serdengeçti Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Mazaka Artı Bir Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

        Serdengeçti Konfederasyonu İl Başkanı Ali Osman Erduran, AA muhabirine, gönüllülerle kan bağışında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Farklı zamanlarda kan bağışında bulunduklarını belirten Erduran, "Kanser hastası çocukların elzem durumda olduğunu, ramazan ayında kan bağışının az olduğunu öğrenince buraya geldik. Ne zaman ihtiyaç olursa kanımızın son damlasına kadar bu faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Toplamda ilçelerle beraber 400'e yakın arkadaşımız gelecek." diye konuştu.

        Mazaka Artı Bir Dağcılık Spor Kulübü 2. Başkanı Süreyya Öztaş ise dağcılarla birlikte kan bağışında bulunmaya geldiklerini ifade etti.

        Sosyal farkındalık anlamında kulübün sık sık bu tarz etkinlikler yaptığını vurgulayan Öztaş, "Kan bağışı yapalım dedik. Şifa olur çocuklarımıza, ihtiyacı olanlara." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bayram öncesi şehit kabirlerine anlamlı ziyaret
        Kayseri'de bayram öncesi şehit kabirlerine anlamlı ziyaret
        MHP'li Ersoy, üniversite hastanelerindeki mali sorunları TBMM gündemine taş...
        MHP'li Ersoy, üniversite hastanelerindeki mali sorunları TBMM gündemine taş...
        Jandarma tefeciye göz açtırmadı
        Jandarma tefeciye göz açtırmadı
        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Tomarza'da İstiklâl Marşı'nın Kabulü'nün yıldönümü kutlandı
        Tomarza'da İstiklâl Marşı'nın Kabulü'nün yıldönümü kutlandı
        Yahyalı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması
        Yahyalı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması