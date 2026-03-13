Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:32
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde fidan dikti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, ilkbaharın gelişiyle ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini ve şehir genelinde çevre seferberliği başlattıklarını ifade etti.

        Okul Müdürü Serkan Karakaya da etkinlikten duyduğu memnuniyeti aktararak, özel öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliğinin anlamlı olduğunu kaydetti.

        Öğretmen ve öğrenciler de organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.



