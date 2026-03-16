Toç Bir-Sen Kayseri Şubesi yetim çocuklar için iftar verdi

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kayseri Şubesi (Toç Bir-Sen), yetim çocuklar için iftar verdi.





Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa Şube Başkanı Serkan Tildem ve bazı sendika üyeleri ile yetim çocuklar katıldı.



Tildem, sendika üyeleri ve hayırseverlerin katkılarıyla 100 yetim çocuğa iftar programı düzenlediklerini belirtti.



Sevginin, merhametin ve gönüllere dokunmanın en güzel örneklerinden olan bu programı her ramazan ayında düzenlediklerini ifade eden Tildem, emeği geçenlere teşekkür etti.



