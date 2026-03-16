Kayseri'de tırın yol kenarında duran otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, tırın, arızalandığı için yol kenarına çekilen otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.



K.Ö'nün kullandığı 50 ADJ 298 plakalı tır, Kuzey Çevre Yolu'nda arıza yaptığı için Salih K. tarafından yol kenarına çekilen 38 KZ 664 plakalı otomobile arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Salih K, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

