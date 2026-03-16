Kayseri'de Çanakkale gazisi İçellioğlu kabri başında anıldı
Kayseri'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale gazisi Hafız Mehmet İçellioğlu mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Kayseri'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale gazisi Hafız Mehmet İçellioğlu mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, gönüllü bir grup gençle birlikte, Asri Mezarlık'ta bulunan Çanakkale gazisi Hafız Mehmet İçellioğlu'nun kabrini ziyaret etti.
Yağar ve gençler, İçellioğlu ile tüm şehit ve gaziler için dua etti.
