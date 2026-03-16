        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri Şeker'in 31. Çiftçi Meclisi'ne katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Çiftçi Meclisi'nde yaptığı konuşmada, pancar çiftçisinin hakkını korumak için yıllardır mücadele ettiğini ifade etti.

        Kayseri Şeker'in gerçek sahibinin çiftçiler olduğunu vurgulayan Elitaş, "Bu fabrikanın 31 bin ortağı var ve her biri bu fabrikanın sahibidir. Çiftçilerimiz sadece üretmekle kalmamalı, aynı zamanda fabrikalarına da sahip çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Uzun yıllardır şeker sektörünün takipçisi olduklarını belirten Elitaş, çiftçi ile şeker sektörünün sorun ve beklentilerinin çözümü noktasında en üst seviyede çaba sarf ettiklerini anlattı.

        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise çiftçilerin artık şeker pancarı sektörüne daha bilinçli yaklaştığını ifade etti.

        Toprakların gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılması gerektiğini belirten Akay, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar bize emanet. Toprakların hastalanmasına izin veremeyiz. Nevşehir’de patates üretiminde yaşanan sıkıntıların sebebi münavebeye (ekim nöbeti) uyulmamasıdır. Eskiden çiftçilerimiz kendi meramlarını anlatmakta çekingen davranıyordu. Bugün ise şeker pancarının Türkiye tarımı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu bilinçten dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

        Akay, Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğu için vahşi ve salma sulamanın terk edilerek damla sulama sistemlerine geçilmesinin zorunluluk haline geldiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

