Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık 1600 hayvanı misafir eden hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.

        Vatandaşların bayramı kutlayan Büyükkılıç, "Kayserililerin bayram sevincine bir tebessüm vesilesi olması için hayvanat bahçemizi bayramda ücretsiz hale getirdik. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak tesisimiz, 2. ve 3'üncü günlerinde ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
