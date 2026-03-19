        Kayseri Haberleri

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 19.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kösedağ, mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirtti.

        Bayramın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Kösedağ, şunları kaydetti:

        "İçinde bulunduğumuz dönemde başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, gözyaşı ve büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı bu acı tablo, bayram sevincimizi gölgelemektedir. Temennimiz, İslam coğrafyasındaki savaşların ve çatışmaların bir an önce sona ermesi, akan kanın durması ve dünyanın dört bir yanında sıkıntı içerisinde yaşam mücadelesi veren tüm insanların huzura, barışa ve refaha kavuşmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta meslektaşlarımız olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

