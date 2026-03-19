        Büyükşehir Belediyesinde "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı"nın ön hazırlığı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğini artırmaya yönelik "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı" ön hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı.

        Giriş: 19.03.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinde "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı"nın ön hazırlığı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğini artırmaya yönelik "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı" ön hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda, engelli bireylerin afet ve acil durum süreçlerinde daha etkin korunmasını amaçlayan önemli adım atıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki toplantıda, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, erişilebilirlik standartlarının artırılması ve kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

        Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, yürütülen çalışmalar ve hedeflenen model hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verdi.

        Toplantıya, kentteki üniversitelerin yanı sıra Kapadokya Üniversitesinden akademisyenler ile AFAD İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri Kent Konseyi ve İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

        Ayrıca Türkuaz, UMKE, ANDA, GÖKBÖRÜ, Yesevi ve İHH arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri de sürece katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

