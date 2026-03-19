        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdağan, mesajında, ramazan ayı boyunca yaşanan manevi atmosferin bayram sevincine dönüştüğünü belirterek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Bayramlar, sevginin büyüdüğü, muhabbetin çoğaldığı, kırgınlıkların yerini kardeşliğe bıraktığı müstesna zamanlardır. Bu güzel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın sevincine ortak olmayı, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeyi ve paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamayı çok kıymetli görüyorum. Hacılar'ımızda ramazan boyunca olduğu gibi bayram günlerinde de birlik ruhunun güçlü şekilde hissedileceğine inanıyorum. Komşuluk bağlarımızı kuvvetlendiren, gönül kapılarımızı birbirimize açan bu özel günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Hacılarlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

