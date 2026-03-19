Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Büyükkılıç, mesajında, Kayserili hemşehrileri ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.



Ramazan ayını huzur, kardeşlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunun yaşandığını dile getirdi.





Tüm İslam aleminin bayram vesilesiyle kaynaşmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin de bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramı'mız kutlu ve mübarek olsun. Ramazan Bayramı'mız, bu sene Yaşlılara Saygı Haftası ile buluştu. Bu müstesna buluşma özellikle ulu çınarlarımızı bayramda anmak, onların gönlünü almak için güzel bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım, çocukların olduğu kadar yaşlı vatandaşlarımızın da bu bayramda gönüllerini hoş tutalım. Ellerini öpelim, bugünün çocukları ve gençleri, yarının yaşlıları olacak. Dolayısıyla böylece bir bakıma kendimizi de bu duruma hazırlayarak davranalım."

