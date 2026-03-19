Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşamaları için başta yoğurt olmak üzere hep doğal gıdalarla beslenmelerini ve çalışmalarını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşamaları için başta yoğurt olmak üzere hep doğal gıdalarla beslenmelerini ve çalışmalarını önerdi.

        Sarız ilçesinin Ayranlı Mahallesi'nde 1916 yılında dünyaya gelen ve henüz 3 yaşında babasını kaybederek yetim kalan Kılıç, küçük yaştan itibaren köy işlerinde çalışmaya başladı.

        Temiz havasıyla bilinen yaylada hayvancılıkla uğraşan, odun toplayan, kilim dokuyan, tarla ve bahçe işleri yapan Kılıç, sofrasından yoğurdu hiç eksik etmeyip hep doğal gıdalarla beslenerek yaşamını sürdürdü.

        Yaklaşık 20 yıl önce eşini, iki çocuğunu da küçük yaşta kaybeden, 7 çocuk ve 30 torun sahibi Şemsi nine, 3 de torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kılıç, yaşının ilerlemesi nedeniyle 2017 yılında çok sevdiği köy hayatından koparak Kayseri'deki oğlu Mustafa'nın yanına yerleşti.

        Şemsi Kılıç, AA muhabirine, babası öldükten sonra küçük yaştayken annesi ve bir kardeşiyle hayat mücadelesi vermeye başladıklarını söyledi.

        Küçük yaşta hep zorluklarla karşılaştığını belirten Kılıç, "Annem büyüttü bizi. Babam öldüğünde kardeşim 1, ben 3 yaşındaymışım. Annem başkalarının işlerini yapardı. Çalıştım, dağda ekin biçtim, odun topladım, hep köyde yaşadım." dedi.

        Kılıç, evlendikten sonra da kocasının ailesiyle yaşamaya başladığını ve küçük olan kayınbiraderlerini de büyüttüğünü ifade etti.

        - "Ömrüm çalışarak geçti"

        Çalışmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik. Sağlıklı yaşamak için yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın. Çalışmayana ekmek var mı? Vallahi şu an çalışmak istiyorum. Elim tutsa çalışırım. Ömrüm çalışarak geçti."

        Kılıç, 109 yaşına kadar ramazan ayında oruç tuttuğunu ancak bu yıl tutamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

        Oğlu Mustafa ve gelini Semiha'nın kendisine çok iyi baktığını anlatan Kılıç, "Yaylamızın havası temiz, suyu soğuk olurdu. Koyunları sağardım, sütü pişirip yoğurt çalardım. Sonra oduna giderdik. İşimiz çoktu, şimdi iş yok ki. 2 kilogram şeker ve çay için namazlık dokurduk. Çay da yoktu. O darlık bizim günümüzde varmış. O günleri özlüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı

        Benzer Haberler

        678 yıllık caminin gönüllü olarak temizliğini yapıyor
        678 yıllık caminin gönüllü olarak temizliğini yapıyor
        Büyükşehir Belediyesinde "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı"nın...
        Büyükşehir Belediyesinde "Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı"nın...
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı