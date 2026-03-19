Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci aynı iftar sofrasında buluştu

        Kayseri'de Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında, ramazan ayı boyunca yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci iftar sofralarında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca düzenlenen aile iftarları, dernek merkezindeki buluşmalar ve toplu organizasyonlar çerçevesinde toplamda yaklaşık 1700 uluslararası öğrenciye iftar verildi.

        Program kapsamında 70’i aşkın Kayserili aile, farklı ülkelerden gelen yaklaşık 700 öğrenciyi evlerinde misafir etti. Bunun yanı sıra dernek merkezinde her gün ortalama 50 öğrenciye iftar ikramında bulunuldu.

        Ailelerin hazırladığı iftar sofralarında mantıdan yağlamaya, ev yemeklerinden geleneksel tatlılara kadar birçok yerel lezzet uluslararası öğrencilerle buluştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ali Dursun, iftar sofralarının yalnızca bir organizasyon olmadığını belirterek, organizasyonun güçlü bir karşılık bulduğunu ifade etti.

        Sofraların aslında bir medeniyetin yeniden hatırlanması olduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

        "Kayseri’de biz Ramazan’ı sadece yaşamadık, paylaştık. Evler açıldı, gönüller açıldı, sofralar büyüdü. Filistin’den Endonezya’ya, Somali’den Azerbaycan’a kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler aynı sofrada buluştu. Diller farklıydı ama dualar aynıydı. Bu yıl yaklaşık 1700 öğrenciye ulaştık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu 70 aileyi 200-250 aileye çıkararak bu kardeşlik sofralarını Kayseri’nin bütün mahallelerine yaymak."

        Öğrencilerden Afganistanlı Mohammad Ali Tawakoli ise hiç tanımadıkları ailelerin evine misafir olduklarını ve kendilerini evlerinde hisettiklerini belirtti.

        Endonezyalı Muhammad Fathurrahman da Kayseri mutfağını ilk defa denediğini ifade etti.

        İftar sofrasını paylaşan Doktor Bengü Karabıçak ise dünyanın farklı renklerinin aynı sofrada buluşmasının ramazana ayrı bir anlam kattığını bildirdi.

        Programlara Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ve Balkanlar’dan olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
