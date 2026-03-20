Kayseri ve çevre illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta, Ramazan Bayramı namazı kılındı.



Kayseri'de vatandaşlar, erken saatlerde bayram namazı kılmak için camilere gitti.



Tarihi Hunat Camisi'ne gelenler, vaazı dinledi. Başta Filistin olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için dua edildi.



Kılınan namazın ardından cemaat bayramlaştı.



- Yozgat



Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere gitti.



Kent merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Nihat Kök vaaz verdi.



Filistin başta olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için dua edildi.



Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.



- Niğde



Niğde'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.



Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Gün vaaz verdi.



Müslümanlar için dua edildi. Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.



- Kırşehir



Kırşehir'de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.



Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne gelen cemaat, vaazın ardından dua etti.



Namazın ardından il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı, çıkışta çikolata ikram edildi.



- Sivas



Sivas'ta bayram namazı için vatandaşlar camilere akın etti.



Ayyıldız Camisi'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar camiyi doldurdu.



Kılınan namazın ardından cemaat bayramlaştı.

