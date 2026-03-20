Kayseri'de kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara ulaşım kolaylığı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişlerine konuşlandırdığı araçlarla, ziyaret için gelen vatandaşları kabirlerine ulaştırıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı arifesi ve birinci gününde kabir ziyareti nedeniyle mezarlığa gelen vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz ulaşım hizmeti, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.
Mezarlık girişlerine konuşlandırılan araçlar, ziyaret için gelen vatandaşları kabirlerine ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Asri, Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarıyla Kartal Şehitliği'nde de bayram öncesi kapsamlı bakım ve düzenleme çalışması yapmıştı.
