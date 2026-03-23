Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay A.B.'yi (37), belirlenen adreste operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

