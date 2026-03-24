        Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Yaren, Yeşilayda bağımlılar için mücadele etmiş

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın Yeşilay şubesinde bağımlılıkla mücadele için gönüllü çalıştığı öğrenildi.

        Giriş: 24.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Yaren, Yeşilayda bağımlılar için mücadele etmiş

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın Yeşilay şubesinde bağımlılıkla mücadele için gönüllü çalıştığı öğrenildi.


        ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü, AA muhabirine, sağlık camiasının ve üniversitenin önemli bir öğrencisini kaybettiğini söyledi.

        Bir doktorun kolay yetişmediğini dile getiren Karakükcü, zorlu bir eğitim sürecinden geçtikten sonra ağır şartlarda çalışarak hekimlik mesleğinin yürütüldüğünü ifade etti.

        Karakükcü, 4. sınıfın sonlarına gelmiş bir stajyer hekimin mezun olduktan sonra hayat kurtaracakken, trafik kazasında hayattan koparıldığını belirtti.

        Bu durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Karakükcü, şunları kaydetti:

        "Bizi daha çok üzen konulardan birisi, hekimin maalesef bir trafik kazasında, kaza olarak nitelendiremeyeceğimiz bir şekilde alkollü sürücü tarafından bu hayattan koparılması. Öğrencimiz hekimlik mesleğini aldığında belki binlerce can kurtaracaktı ancak kendisi bu hayattan koparıldı. Üstelik kendisi üniversitemizin Yeşilay temsilciliğini yürütürken, alkol ve madde bağımlılığına karşı çalışmalar yürütürken bir alkollü sürücü tarafından koparıldı. Bizleri bu durum çok daha derinden yaralıyor. Yaren Mercan'ın danışman hocasıydım. 1. sınıftan itibaren Yeşilayla ilgili faaliyetlerde gönüllü olarak çalışıyordu. Bağımlılıkla mücadele kapsamında gençleri, toplumu bilinçlendirme konularında çalışmalar yürütüyordu. Bunun dışında biz 2025 yılında madde bağımlılığı konusunda bir TÜBİTAK projesi yazmıştık Yaren'le ve bu projemiz kabul edilmişti. Hatta 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle o elim olayın gerçekleştiği günden bir hafta kadar önce 13 Mart'ta Tıp Fakültesi Dekanlığımız tarafından kendisine bu çalışmasından dolayı bir teşekkür belgesi takdim edilmişti."

        - "Bağımlılık çok ciddi bir problem"

        Karakükcü, bağımlılığın Türkiye'nin büyük bir problemi olduğunu vurgulayarak, "Benimle yol arkadaşlığı yapan öğrencimi kaybetmiş olmaktan dolayı derin üzüntü içerisindeyim. Bağımlılık çok ciddi bir problem. Alkol, sigara, madde bağımlısı insanlar sadece kendilerine değil çevrelerine ve topluma da zarar veriyor. Bizi en çok yaralayan, bağımlılıkla mücadele konusunda çalışma yürüten bir kişinin yine bir bağımlı tarafından hayattan koparılması." diye konuştu.

        Yasal düzenlemelerle bağımlılıkla ilgili caydırıcılığın artırılması gerektiğine dikkati çeken Karakükcü, bağımlıların bir tek kendileri değil hem aile hem de çevrelerine kaybettirdiğini sözlerine ekledi.

        - Olay

        Merkez Talas ilçesinde 19 Mart'ta, kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Gözaltına alınıp tutuklanan araç sürücüsünün 1,05 promil alkollü olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

