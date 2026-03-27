Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de mozaikli yapıların bulunduğu alan "ören yeri" ilan edildi

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alan "ören yeri" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 22:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Örenşehir Mahallesi'ndeki kazı alanının "ören yeri" ilan edildiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, açıklamasında "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı ören yeri olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
