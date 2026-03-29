Eski karakoldan dönüştürülen ve içinden çam ağaçlarının geçtiği kütüphane öğrencileri ağırlıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski karakol binasının restore edilmesiyle hizmete sunulan kütüphane, içindeki çam ağaçlarıyla öğrencileri ve kitapseverleri ağırlıyor.



Kocasinan Belediyesince Fevziçakmak Mahallesi'nde inşa edilen Sinan Kütüphanesi'ndeki 3 çam ağacının gövdeleri kütüphane içinde camekanlarla korunurken, üst kısımları ise çatıdan görünüyor.



Ders çalışma bölümü ve kafeterya hizmetinin iç içe olduğu kütüphane, yaklaşık 3 yıldır öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, eskiden karakol binası olarak hizmet veren yapının, karakol taşınınca genişletilerek kütüphaneye dönüştürüldüğünü söyledi.



Karakolun büyük bir parkın içinde yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, "Binayı büyütürken mevcut ağaçları da koruyacak ve binanın içinde kalacak şekilde projemizi hayata geçirdik. İlçemizin farklı mahallelerinde yaptığımız kütüphanelere yoğun talep var, ilgiyle kullanılıyorlar. Gençlerimiz burada güvenli bir ortamda ders çalışabiliyor. Özellikle ailelerin çocuklarının kütüphanede olduğunu ve Sinan Kütüphanesi'ni de biliyor olmaları onlar açısından bir güven tesis ediyor." diye konuştu.



İlçenin farklı mahallelerinde 7 kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Kütüphanelerimizde sabahtan akşama kadar çalışan gençlerimiz, çocuklarımız olabiliyor. Burada bulundukları zaman dilimi içerisinde çay, atıştırmalık ve zaman zaman çorba, kete, poğaça ve simit ikramımız oluyor. Gün içinde öğrencilerimiz bunlardan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.



- "Ağaçların kesilmemesi hoşuma gitti"



Üniversite sınavına hazırlanan Eren Kıraç ise arkadaşlarıyla ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ettiğini söyledi.



Mahallesindeki kütüphanenin inşaatını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Kıraç, "Çok rahat bir kütüphane. Görünce çok şaşırmıştım. Ağaçların kesilmemesi hoşuma gitti, görüntü olarak da güzel görünüyor." dedi.



Lise son sınıf öğrencisi Ekin Su Yıldız da arkadaşlarıyla okuldan dönerken binayı fark ettiğini ve üye olarak kütüphaneye gelmeye başladığını dile getirdi.



Kütüphanenin yapısının dikkat çekici olduğunu belirten Yıldız, "Ağaçlar kesilmemiş mi içinden mi geçiyor çok anlayamamıştık. Son birkaç aydır sürekli geliyorum. Okulum çok yakın, çıkışta gelip akşam kapanana kadar burada ders çalışıyorum." ifadesini kullandı.

