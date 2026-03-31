Uzmanından "45 yaşından sonra kolonoskopi yapılması" önerisi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, vatandaşlara 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılmasının önerildiğini belirtti.



Sezgin, yazılı açıklamasında, Türk Gastroenteroloji Derneği Kayseri Şubesi olarak ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla halkı bilgilendirmek amacıyla stant açtıklarını ifade etti.





Stantta halka yönelik bilgi verici broşürlerin dağıtıldığını ve sözel olarak konu hakkında aydınlatma yapıldığını anlatan Sezgin, kolonoskopi taraması için dahiliye ve gastroenteroloji polikliniklerine başvurulmasının önerildiğini vurguladı.



Sezgin, kolon kanserinin tüm dünyada hem kadın hem erkek hastalarda en sık görülen üçüncü kanser olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Herkesin 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kolonoskopi işlemi ile erken tanı konmakta ve bu durum hayati önem taşımaktadır. Aile üyeleri ve akrabalarda kolon kanseri öyküsü varsa daha erken yaşlarda kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Karın ağrısı, rektal kanama, kilo kaybı, dışkılama zorluğu, barsak alışkanlığında değişiklik, yeni başlayan kabızlık, kansızlık gibi şikayeti olan hastaların mutlaka doktora başvurması ve kolon kanseri yönünden kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Daha önce kolonoskopi yapılan kişilerde kolonda polip tespit edilmiş ise takip edilmesi ve yeniden kolonoskopi yapılması gerekir."



