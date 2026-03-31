Sarıoğlan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında 1700 öğrenci, aileleri ve protokol üyeleriyle kitap okudu.



​Sarıoğlan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak okuma etkinliği yapıldı.



Öğrencilerin yanı sıra aileleri ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte 1700 kişi yer aldı.



​Merkez Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programa ise Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül katıldı.



​Etkinlik sonunda en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi.



Kaymakam Kalkanlı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

