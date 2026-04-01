        Kayseri ve çevre illerde milli takım coşkusu yaşandı

        Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

        Giriş: 01.04.2026 - 01:16 Güncelleme:
        Kayseri’de çok sayıda vatandaş, maçın ardından Sivas Caddesi’nde araçlarıyla korna çalarak tur attı.

        Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak tezahürat yaptı.

        - Nevşehir

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde dev ekranda ellerinde Türk bayrakları ile müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenmesiyle birlikte sevinç yaşadı.

        Vatandaşlar daha sonra Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla kent merkezinde korna çalarak tur attı.

        - Kırşehir

        Milli maçı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki dev ekranda izleyen taraftarlar, galibiyetle birlikte kutlama yaptı.

        Araç konvoyu oluşturan çok sayıda sürücü, Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak tur attı.

        Kent meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş da galibiyeti doyasıya kutladı.

        - Yozgat

        A Milli Futbol Takımı'nın maçını Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen birçok taraftar, kutlamalara katıldı.

        Türk bayraklarıyla milli zaferi kutlayan vatandaşlar, Lise Caddesi'nde araçlarla konvoy oluşturup korna çaldı.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla galibiyeti coşkuyla kutladı.

        Meydanda toplanan kalabalık, tezahüratta bulunarak doyasıya eğlendi.

        Konvoy oluşturan sürücüleri ise Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla caddelerde korna çalarak tur attı.

        - Sivas

        Sivas’ta kent meydanına kurulan dev ekrandan milli maçı takip eden vatandaşlar, 1-0 biten karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin yaşadığı sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de milli sevinç
        Kayseri'de milli sevinç
        Köpeği zincirle ağaca asarak öldüren şahıs gözaltına alındı
        Köpeği zincirle ağaca asarak öldüren şahıs gözaltına alındı
        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Milletvekili Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak amacımız güçlü ekonomi, güçlü d...
        Milletvekili Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak amacımız güçlü ekonomi, güçlü d...
        MHP'li Ersoy: "Sanal kumar ve uyuşturucuya karşı tavizsiz mücadele"
        MHP'li Ersoy: "Sanal kumar ve uyuşturucuya karşı tavizsiz mücadele"
        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden "standart dışı plakalar"la ilgili bilgilendir...
        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden "standart dışı plakalar"la ilgili bilgilendir...