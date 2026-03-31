Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 162 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

