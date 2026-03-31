Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Yazar-Okur Buluşmaları" etkinliği düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla "Yazar-Okur Buluşmaları" etkinliği düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yazar Derya Şafak ve eğitimci yazar Dr. Halit Ertuğrul, katıldıkları iki farklı etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerindeki programlarda okurlarıyla bir araya geldi.



Etkinlik kapsamında Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Şafak, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi'nde kitapseverlerle buluştu.



Şafak, öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirirken, okullarda düzenlenen kitap okuma yarışmasında kitap kurdu seçilen öğrenciler de etkinliğe katılarak Şafak’a kitap imzalattı.



Kütüphane Haftası’nın ikinci gününde ise Ertuğrul, Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi ve Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluştu.



Ertuğrul, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerde Dr. Öğretim Üyesi Osman Utkan da bağımlılıkla mücadele konulu öğrencilere seminer verdi.



Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi’ndeki etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

