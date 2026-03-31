        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Yazar-Okur Buluşmaları" etkinliği düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla "Yazar-Okur Buluşmaları" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yazar Derya Şafak ve eğitimci yazar Dr. Halit Ertuğrul, katıldıkları iki farklı etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerindeki programlarda okurlarıyla bir araya geldi.

        Etkinlik kapsamında Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Şafak, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi'nde kitapseverlerle buluştu.

        Şafak, öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirirken, okullarda düzenlenen kitap okuma yarışmasında kitap kurdu seçilen öğrenciler de etkinliğe katılarak Şafak’a kitap imzalattı.

        Kütüphane Haftası’nın ikinci gününde ise Ertuğrul, Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi ve Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluştu.

        Ertuğrul, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerde Dr. Öğretim Üyesi Osman Utkan da bağımlılıkla mücadele konulu öğrencilere seminer verdi.

        Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi’ndeki etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

