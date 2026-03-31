        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de köpeği ağaca asarak öldüren zanlı gözaltına alındı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 31.03.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı" belirtildi.

        Olayın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pınarbaşı cumhuriyet savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

