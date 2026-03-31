        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 31.03.2026 - 16:00
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer katıldı.

        Bahadır, beyanında, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Hala doktora gidip geliyorum. Elim ayağım tutmuyor. Gittiğim Bünyan Devlet Hastanesinden yüzde 65 engelli raporu aldım. Sağlığım yönünden şikayetlerim halen devam ediyor. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Sanıklardan E.U. da savunmasında, olayın tesadüfen geliştiğini iddia ederek, "Uzun süredir cezaevindeyim. Olay anlık gelişti. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        M.U. ise ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

        Müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

