6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta 'böbrek yetmezliği' tanısı konulan 6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Akkuş çiftinin Sivas'ta doğan kız bebeklerine, 'böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Bebek, yapılan ilk tedavisinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Sivas'tan 55 dakika süren yolculuğun ardından Kayseri'ye gelen helikopter, hastanenin bahçesindeki piste indi. 6 günlük bebek, helikopter pistinde hazır bekleyen yeni doğan yoğun bakım sağlık ekipleri tarafından alınarak, tedavi için hastaneye götürüldü.



KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:28

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.