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Kayseri Süper Amatör Küme’de oynadığı 3 maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Hacılar Erciyesspor’un boşu yok.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de topladığı 9 puanla zirvede yer alan Hacılar Erciyesspor, hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Lige genç ve dinamik bir kadro ile giren Hacılar Erciyesspor ligde oynadığı maçlarda Kayseri Demirspor'u 20, Özvatan Gençlikspor’u 50 ve Talas Anayurtspor'u 32'lik sonuçla geçerek fire vermezken 3.hafta sonunda attığı 10 golle ligin en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı Lacivertli takımın genç yıldızı Yusuf Karaboğa ligde oynadığı 3 maçta attığı 4 golle gol krallığında ilk sıradaki yerini yer alıyor.

Hacılar Erciyesspor’un ligin 4.haftasında Pazar günü sahasında Kayseri Sağlıkspor’u konuk edecek. Sağlıkspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren SarıLacivertliler kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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