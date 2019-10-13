Kayseri 1.Amatör Küme Kayserigücü: 1 - Akkışla Gençlikspor: 2

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kayserigücü rakibi Akkışla Gençlikspor'a 21 mağlup oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Deliktaş x, Serkan Yıldırım x, Mustafa Kadıoğlu x
Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Yavuz Özbey xx, Yakup Aslan xx, Mahmut Altay xx, Burak Çizmeciler xx, Can Okumuş xx, Furkan Şentürk x, İnanç Albayrak xxx, Emre Zeren xx, Recep Onur Çopur xx, Adem Yönel xx
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz xx, Osman Çamdal xxx, Tuğrul Kelek xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Önder Şen xxx, Vedat Mortaş xx, Mustafa Tanyolu xxx, Ferhat Dost xxx, Emre Ağırbaş xxx, Hakan Daşdemir xxx
Goller: İnanç Albayrak Dk.68 (Kayserigücü) Ferhat Dost Dk.6, Mustafa Tanyolu Dk.11 (Akkışla Gençlikspor)
Kırmızı Kart: Furkan Şentürk dk 60 (Kayserigücü)
KAYSERİ
13 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:16
- GÜNEŞ 06:38
- ÖĞLE 12:29
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:11
- YATSI 19:27