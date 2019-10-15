Antrenör Şirvan Çeçen’in yeğeni uğur meleği oldu

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Şirvan Çeçen’in şans meleği yeğeni yeni sezonda da uğurlu geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk 4. hafta sonunda büyük heyecan yaşandı. Ligin 4.haftasının önemli maçında Kayseri Gençlerbirliği alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Kocasinan Şimşekspor karşısında adeta öldü öldü dirildi. Zorlu maçın ilk yarısını 30'lık sonuçla yenik kapatan kırmızısiyahlılar uzatma dakikalarında attığı goller ile sahadan 43'lük zafer ile ayrılmanın haklı gururunu yaşarken Kayseri Gençlerbirliği’nin başarılı Antrenörü Şirvan Çeçen soluğu yeğeni küçük Şirvan'ın yanında alarak “Yeğenim Şirvan, bana her zaman şans getirdi. Onun geldiği her maçımızı kazandık” dedi.

Zorlu karşılaşmayı Kayserispor'un eski futbolcusu, antrenör Rıdvan Çeçen de yakından takip ederek oğlu Şirvan Çeçen’in başarısını maçtan sonra öperek kutladı.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.