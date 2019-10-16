Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanışan genç mühendislerin hayatı değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ...

İHA

Kayseri'de 3 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin Erciyes Teknopark'la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı 'Multi Puzzle' oyunu, Amerika'nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti.

Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanışan genç mühendislerin hayatı değişti

Kayseri’de 3 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin Erciyes Teknopark’la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı ‘Multi Puzzle’ oyunu, Amerika’nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel, üniversiteye yerleştikten sonra Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanıştı. Burada mentörlerin yönlendirmesi ile oyun üzerine yoğunlaşan 3 kafadar, yerli ve milli imkanlar ile Multi Puzzle oyununu geliştirdi. Oyunun içerisinde yer alan fotoğrafları birleştirdikten sonra o fotoğrafla ilgili bilgilerinde yer aldığı oyun ile Hamdi Ulukaya girişiminde büyük başarı gösteren genç mühendisler, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışmasını 2’inci oldu.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Can Yüce, oyunla ilgili bilgiler vererek, “Bizim hikayemiz yaklaşık 3 yıl önce Erciyes Teknopark’ta başladı. Mentörlerimizin bize verdiği destek sayesinde Multi Puzzle oyun projesi ortaya çıktı. Biz klasik oyunlarda yaşadığımız reklam problemi ve dil problemleri yüzünden bu oyunu yapmayı seçtik. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız dil problemimizin olmamasıdır. Diğer oyunlar kelime tabanlı olduğu için dil problemi yaşanıyor ve bütün dünya aynı anda oynayamıyor. Biz bunu görsele dökerek bütün dünyayı aynı anda oynatmayı planlıyoruz” dedi.
Enes Ateş de, “Hamdi Ulukaya girişimine büyük bir başarı göstererek 5 bin başvuru arasında ilk 24 girişimci arasında seçildik. New York’ta düzenlenen İş Fikri Hızlandırma Programına katıldık. Burada ulusal çapta tanınan bir mentörümüzle beraber işbirliği yürüttük. Bundan sonra ilerleyen süreçte ise Amerika’da tanınan ünlü bir yayıncı oyun firması bizimle iletişime geçti ve oyunumuzu Amerika’da tanıtmak istediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışmasını 2’inci olarak kazandık” ifadelerini kullandı.
1 yıl içerisinde 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istediklerini dile getiren Onur Özel ise, “Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Multi Puzzle oyunumuzun şuanda prototipini tamamlamış bulunmaktayız. Oyunumuzu herkese açmak için yılsonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2020 yılında ise oyunumuzu yaymak için gerekli reklam çalışmalarını ve kurumsallaşma aşamalarını tamamlamayı düşünüyoruz. 1 yıl içerisinde de oyunumuzda 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Biz Multi Puzzle ekibi olarak kullanıcılara keyifli vakitler geçirirken aynı zamanda bilgiler de edinmelerini istedik. Bunun için oyunda yer alan Puzzle bittiği zaman kullanıcılara Puzzle da yer alan resim ile ilgili bilgiler verdik. Mesela Erciyes Dağı’nın fotoğrafı çözüldüğünde dağ ile ilgili kişiye birkaç bilgi sunduk. Böylece insanların eğlenirken öğrenmesini de sağladık” diye konuştu.

KAYSERİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi
YEREL HABERLER Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Balıkçılarda ‘Palamut’ sevinci Denizlerde palamut olmayınca, balık çeşitleri arttı
YEREL HABERLER Balıkçılarda ‘Palamut’ sevinci Denizlerde palamut ...
Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı: 5 gözaltı
D vitamini için sonbaharda güneşlenin
YEREL HABERLER D vitamini için sonbaharda güneşlenin
Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor
Kermeste Mehmetçiğe destek için 15 bin 550 TL toplandı
YEREL HABERLER Kermeste Mehmetçiğe destek için 15 bin 550 TL ...
Cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi tutuklandı
Nihat Kahveci: UEFA'nın soruşturmasından bir şey çıkmaz
YEREL HABERLER Nihat Kahveci: UEFA'nın soruşturmasından bir şey ...
Kayserispor'da idman yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da idman yok
Kayserispor'da futbolcular rest çekti
YEREL HABERLER Kayserispor'da futbolcular rest çekti
Eski Milli Kaleci Rüştü Reçber: ”Teknoloji artık kitap okumanın önüne geçiyor” Eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci: ”Herkes yeteneklerini önce kendisi fark etmeli”
YEREL HABERLER Eski Milli Kaleci Rüştü Reçber: ”Teknoloji artık ...
Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş ‘Eşimi kurtarın’ diye çabaladı, eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce ...
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden kimse alınmamalı"
YEREL HABERLER Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden ...
Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle ...
Antrenör Şirvan Çeçen’in yeğeni uğur meleği oldu
YEREL HABERLER Antrenör Şirvan Çeçen’in yeğeni uğur meleği oldu
Başkan Büyükkılıç’tan Asker Selamı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Asker Selamı
Mehmetçik'e Erciyes’in zirvesinden destek
YEREL HABERLER Mehmetçik'e Erciyes’in zirvesinden destek
1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi ...
Cinayet şüphelisi adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi adliyeye çıkarıldı
Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek
YEREL HABERLER Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek
Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
DEAŞ sanığı: “Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı”
YEREL HABERLER DEAŞ sanığı: “Whatsapp grubunda kelle kesen ...
KASKİ ile 2020 yılı yatırımları planlandı
YEREL HABERLER KASKİ ile 2020 yılı yatırımları planlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X