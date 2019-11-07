Başkan Palancıoğlu'ndan kandil mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Mevlit Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, "İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunlara yer verdi: "Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Bu gece, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflendirdiği gece. Bizi bir Mevlidi Nebi’ye daha ulaştırdığı için Rabbime hamd ediyor, Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed'e (SAV) salâtu selam ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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