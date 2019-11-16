Kayseri Şekerspor'da liderlik sevinci

U16 Ligi A Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor, bugün oynadığı maçta rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 20 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Erkilet Stadında oynadığı maçta haftaya lider giren rakibi Kocasinan Şimşekspor'u İlkay Karakoç ve Arda Özdemir'in golleri ile 20 mağlup eden Kayseri Şekerspor puanını 13 yaparak liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

Geride kalan 5 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan YeşilBeyazlılar namağlup yoluna devam ediyor. YeşilBeyazlılar ligin 6.haftasında 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada Argıncık Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Şekerspor U16 takımı Argıncık Esnafspor, maçını kazanması halinde A Grubunu lider olarak tamamlayacak.

KAYSERİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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