25 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

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- KAYSERİ polisi, 4 ilde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Gülizar P.'yi (40) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum´da, `hırsızlık´, `başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma´, `konut dokunulmazlığını ihlal´ ve `mala zarar verme´ olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gülizar P.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda evli 8 çocuk annesi Gülizar P.´nin merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evine polis baskın düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



KAYSERİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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