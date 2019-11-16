25 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

- KAYSERİ polisi, 4 ilde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Gülizar P.'yi (40) yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum´da, `hırsızlık´, `başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma´, `konut dokunulmazlığını ihlal´ ve `mala zarar verme´ olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gülizar P.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda evli 8 çocuk annesi Gülizar P.´nin merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evine polis baskın düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
KAYSERİ
16 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:49
- GÜNEŞ 07:14
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:32
- YATSI 18:52