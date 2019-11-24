U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

Kayseri U19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Yavuspor 23 Kayseri Demirspor

Kayseri OSB Atletikspor 41 Özvatan Gençlikspor

Talasgücü Belediyespor 60 Erkiletspor

Kayserigücü FK 03 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)

Kayseri Gençlerbirliği 23 Kocasinan Şimşekspor

Anadolu Yıldızları 11 Kayseri Yolspor

Talas Anayurtspor 54 Esen Makina Belsinspor

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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