U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

Kayseri U19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Yavuspor 23 Kayseri Demirspor
Kayseri OSB Atletikspor 41 Özvatan Gençlikspor
Talasgücü Belediyespor 60 Erkiletspor
Kayserigücü FK 03 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)
Kayseri Gençlerbirliği 23 Kocasinan Şimşekspor
Anadolu Yıldızları 11 Kayseri Yolspor
Talas Anayurtspor 54 Esen Makina Belsinspor
KAYSERİ
24 Kasım 2019 Pazar
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