Kayseri Birinci Amatör Küme'nin 11. haftasında gol yağmuru

Kayseri Birinci Amatör Küme 10. haftada oynanan toplam 10 karşılaşmada 40 gol atıldı.

Bu sezon iki ayrı grupta toplam 21 takımın mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Kümede 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada fileler tam 40 kez havalanırken gol sesi çıkmayan maç olmadı. Haftanın en farklı galibiyetlerini ise rakiplerini 4 farklı mağlup eden Yeni Esenspor, Başakpınar Belediyespor ve Makfitspor elde etti. Birinci Amatör Küme A ve B gruplarında oynanan 11. hafta maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle:

YavuzsporYerkoy spor: 21

Yeni EsensporBüyüleyenspor: 40

Kayseri AtletiksporSanayi Esnafspor: 21

KayserigücüGültepespor: 22

Esentepespor Amarat Gençlikspor: 21

KafkassporArgıncık Esnafspor: 13

Erciyes Reşadiye GençlikGüneşspor: 11

Başakpınar BelediyeArgıncıkspor: 51

Yeşilhisar BelediyeMakfitspor: 15

Tomarza BelediyeAkkışla Gençlik: 21

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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