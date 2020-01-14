Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak’ta çekilecek

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Kayseri’yi U14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan takımın belirleneceği PlayOff maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak’ta yapılacak.

Klasman gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın katılacağı U14 PlayOff maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak Perşembe günü yapılacak. Sümer Amatör Evi’nde yapılacak olan fikstüar çekimi saat 14.00’da başlayacak. Bu sezon PlayOff’ta OSB Atletikspor, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Erkiletspor ve İncesu Erdemspor takımları mücadele edecek. PlayOff'ta ilk sırayı alan takım kayseri'yi U14 Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

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